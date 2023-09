Archie e Lilibet viaggeranno in Europa con Harry e Meghan?

Leggi su velvetmag

(Di sabato 2 settembre 2023) Il principeMarkle hanno già un programma molto fitto per il mese di settembre. La coppia compirà diversi viaggi e potrebbe annunciare nuove collaborazioni lavorative, ma l’attesa più grande riguarda il ritorno in. Il duca di Sussex tornerà a Londra per i WellChild Awards, in associazione con GSK, il 7 settembre. Poco dopo si recherà in Germania per gli Invictus Games. Maseguiranno i genitori in questo viaggio? Non è noto se il principeincontrerà o meno qualche membro della Famiglia Reale mentre si troverà nel Regno Unito, dato che l’8 settembre ricorrerà anche l’anniversario della morte della regina Elisabetta II. Fonti vicine al Palazzo hanno affermato che non è in programma un incontro tra le due parti, anche se re Carlo III sarebbe ...