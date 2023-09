“Appunti su un’esecuzione” | l’irreversibile trascorrere del tempo di un condannato

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 settembre 2023) Non stupisce chesuabbia vinto l’Edgar Allan Poe Award 2023, premio assegnato dai Mystery Writers of America a gialli, horror e thriller, come miglior romanzo: con questo libro, Danya Kukafka ci regala infatti una storia drammaticamente umana, raccontata con stile mai distaccato. Il protagonista è Ansel Packer, detenuto in attesa di esecuzione nel braccio della morte di un penitenziario statunitense. Le ultime dodici ore della sua vita terrena sono scandite daldel, che l’autrice riassume in capitoli intitolati proprio con il numero delle ore rimanenti. A questi, l’autrice intreccia quelli in cui racconta le vite delle donne che hanno avuto a che fare con lui. Dalla madre Lavender che lo ha partorito e abbandonato negli anni Settanta, abbagliata ...