Antonella Clerici fiera di sua figlia Maelle | cosa ha fatto la ragazzina

(Di sabato 2 settembre 2023) Oltre a essere la conduttrice di successo che tutti conosciamo,in questo momento è anche una mamma molto orgogliosa. Avete mai sentito parlare di Grondona? Si tratta di un ridente comune italiano che conta solo 484 abitanti e sorge nella provincia di Alessandria, in Piemonte. Grondona è bagnata dal torrente Spinti, tributario dello Scrivia, ed è l’unico comune che insiste completamente nella valle omonima. Si anima soprattutto in occasione della “Sagra della capra e della fersulla“, organizzata nell’ultimo fine settimana di agosto. Vi state chiedendoc’entri tutto questo con? Scopriamolo insieme. La sagra che ormai da anni rallegra gli abitanti e i turisti di Grondona ha conquistato anche. (Ansafoto – ...

Stando a quanto trapelato, Arisa avrebbe lasciato il programma (si è parlato di un possibile approdo nella giuria di The Voice Kids di). Al suo posto tornerebbe Anna Pettinelli , ...E' sempre mezzogiorno sta per tornare su Rai 1 con una novità:sta cercando te per cucinare in tv, ecco come ...Nel daytime Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, Storie Italiane con Eleonora Daniele, È sempre Mezzogiorno cone La Volta buona con Caterina Balivo. Domenica In ...

In cucina con Antonella Clerici: come partecipare a È sempre mezzogiorno con la propria "ricetta del cuore" Today.it

Chi ha scattato la foto ad Antonella Clerici rubando un suo momento di totale relax Antonella Clerici in totale relax nella sua casa nel bosco, ma chi le ha scattato la foto a tradimento E’ una bell ...Bianca Berlinguer è pronta a intraprendere la sua nuova avventura in Mediaset. Da settimane ormai, le conduttrici sembrano partecipare a una ...