Anche Alessandro Benetton con i figli ad applaudire al Lido ‘Finalmente l’alba’ di Costanzo

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) –con iAgnese, Tobia e Luce ieri sera aldi Venezia, adil film “Finalmente l’alba” di Saverio, secondo film italiano in concorso alla Mostra, dedicato al padre Maurizio. "Ho trovato straordinari musica, fotografia e scenografie del film. Davvero emozionante” ha dichiarato all'AdnKronos l’imprenditore, presidente di 21 Invest, intercettato subito dopo la proiezione . Come risaputo,, oltre a essere un collezionista di arte moderna, è un grande appassionato di cinematografia, interesse che ha trasmesso ai suoicon i quali, quando è possibile, condivide questo tipo di esperienze. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze ...

"Ho trovato straordinari musica, fotografia e scenografie del film. Davvero emozionante", ha detto l'imprenditore all'Adnkronos, intercettato dopo la proiezioneBenetton con i figli Agnese, Tobia e Luce ieri sera al Lido di Venezia, ad applaudire il film 'Finalmente l'alba' di Saverio Costanzo, secondo film italiano in concorso alla Mostra, ...... la 29enne incinta di sette mesi uccisa a Senago (Milano) il 27 maggio dal compagno... come rivelato dall'autopsia, macon ammoniaca e cloroformio. 'L'acqua puzza di ammoniaca' si ...Per l'economistaTerzulli , la ricerca " dimostra l'impegno di SACE per le PMI - e l'...alla luce della duplice sfida della transizione sostenibile e digitale". PMI campioni di export ...

Anche Alessandro Benetton con i figli ad applaudire al Lido ... Adnkronos

Alghero. Si terrà giovedì 7 settembre ore 21:00 presso il Chiostro di San Francesco ad Alghero l’ultimo concerto della rassegna “Suoni e Coscienza” ideata dal direttore artistico M° Mauro Uselli. La s ...VENEZIA - Mostra del Cinema di Venezia, sul red carpet anche Alessandro Benetton con i figli Agnese, Tobia e Luce. Ieri sera, primo settembre, al Lido ad applaudire il film ...