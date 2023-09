“Ammazzata crudelmente” Feltri scosso dalla morte di Amarena | la ricostruzione non quadra

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 settembre 2023) Vittorioancora una voltaparte degli animali. Dopo quello della capretta di Anagni il direttore editoriale di Libero dedica un altro articolo al mondo a quattro zampe, soffermandosi e non nascondendo il proprio dolore per ladell'orsa, colpita da una fucilata che le è risultata fatale. “- scrivesul plantigrado ucciso in Abruzzo - nelle immagini risulta placida, serena, a suo agio, è una comune madre che sicura porta a passeggio la prole in centro e ne segue ogni minimo spostamento e movimento senza mai perdere di vista i propri piccoli. Ci siamo innamorati di questa orsa dal nome simpatico, avremmo desiderato essere anche noi lì, quella sera, in mezzo al gruppo di presenti che ha avuto la fortuna di assistere ad un simile spettacolo della ...