Amici 23 | spoiler prima puntata | chi sono gli ospiti | torna un giudice amatissimo? “Perché no”

Nelle ultime ore sono stati svelati anche gli ospiti della prima puntata: di chi si tratta23,sulla prima puntata: gli ospiti Per la messa in onda di23 dovremo attendere il 17 ...turchi Terra Amara, Züleyha scopre il tradimento di Demir La ritrovata serenità di coppia ... Riuscirà Demir ad arrivare in tempo Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari...... fra argomenti pop e ricette, con gli interventi telefonici dei loroautori e giornalisti (in ... " GiBi Show " con Guido Bagatta dalle 19.00 alle 20.00 (anche la domenica), " No" con ...

Amici 23, spoiler prima puntata: ospiti, torna un giudice amatissimo Blog Tivvù

Amici 23, spoiler prima puntata: si parte da ospiti di primo livello, torna un giudice amatissimo "Se Maria De Filippi mi chiamasse...".Finalmente sono stati rivelati i nomi dei professori della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Eco chi sono i prescelti.