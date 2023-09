“Amiamo così tanto il nudismo che abbiamo deciso di guadagnare con la nostra passione” | la storia di Fiona e Michael

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Si sono innamorati del naturismo durante il loro viaggio di nozze e ora hannodi aprire una sorta di barca-hotel naturista per guardagnare con la loroDiscombe hanno raccontato la loroal Daily Mail: “Se mi non mi fossi appassionata al naturismo sarei rimasta una persona timida e solitaria. Vorrei avere avuto da giovane la fiducia in me stessa che ho oggi: sono stata vittima di bullismo, ora non sento quasi più ‘quelle voci’ che fanno osservazioni sul mio corpo.”, ha spiegato. I due hanno parlato di come abbiano girato il mondo frequentando strutture per nudisti: “La Francia e la Spagna sono i paesi migliori perché offrono molte possibilità, in strutture bellissime”. La prima volta chehanno ...