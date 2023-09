Ambrosetti si avvicina allo sport con partecipazione in Oltre Consulting

(Di sabato 2 settembre 2023) CERNOBBIO (ITALPRESS) – Terza importante operazione del 2023 per The European House –dopo l'acquisizione di GDS Communication e di Cybrain. Si tratta dell'ingresso nel capitale di Foodball s.r.l., società specializzata nello sviluppo di progetti dientertainment e food a livello internazionale, che possiede il 70% dis.r.l.è guidata da Maria Cristina Russo, amministratore Delegato e detentrice del restante 30%, manager con un'esperienza trentennale nel mondo delloe dell'intrattenimento, dalle solide relazioni fiduciarie. Il Presidente diè Javier Zanetti, che vanta una carrieraiva e manageriale di altissimo livello. Il board ...

A delineare questo scenario è The European House-Ambrosetti che in occasione del 7° forum ... esponenziale di questo fenomeno (+20% di valore tra 2020 e 2021) che si avvicina oggi in Italia ai 2 ...