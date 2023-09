Amato | Ustica | il Dc9 fu colpito da un missile francese Volevano uccidere Gheddafi Ora Macron chieda scusa

(Di sabato 2 settembre 2023) “C’era un piano con gli Usa per eliminare, ma il razzocolpì il Dc9. Parigi ha sempre taciuto la verità, ma anche la Nato”. La verità dell'ex presidente del Consiglio Segui su affaritaliani.it

'Dopo quarant'anni - prosegue- le vittime innocenti dinon hanno avuto giustizia. Perché continuare a nascondere la verità È arrivato il momento di gettare luce su un terribile segreto di Stato - o meglio - un ...Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino ail 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene, in un'intervista a La Repubblica, l'ex premier GiulianoIl Dc9 dell'Itavia precipitato vicino ail 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene, in un'intervista a La Repubblica, l'ex premier Giuliano. "Era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale ...

Amato: “Ustica, il Dc9 fu abbattuto da un missile francese. Macron chieda scusa” la Repubblica

Amato: "Ustica Il Fc9 fu colpito da un missile francese, Macron chieda scusa" "La versione più credibile è quella della responsabilità dell’aeronautica francese, con la complicità degli americani e ...Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene, in un'intervista al quotidiano La Repubblica, l'ex premier Giuliano Amato. "La ...