Amato | “Ustica | il Dc9 fu abbattuto da un missile francese Macron chieda scusa”

"Con questa nuova sollecitazione importantissima -...'Ci abbiamo messo quasi vent'anni ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Anche Giulianoconferma quanto mi rivelò Cossiga: ad abbattere il Dc9 dell'Itavia sui cieli difu un missile francese". A dichiararlo è il giornalista e conduttore tv Giampiero Marrazzo, autore dell'...

