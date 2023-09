Amato su Ustica | generale Tricarico | “Perché non ha detto queste cose sotto giuramento nel 2001 al processo? E’ falsa testimonianza”

(Di sabato 2 settembre 2023) Durissimo l’ex Capo di Stato Maggiore che a Notizie.com rivela: “La memoria non va al contrario passano gli anni e lesi dimenticano, non è che si ricordano. Ancora con questa stupidata del missile è stata una bomba e noi un anno fa abbiamo depositato tutto in Procura a Roma…” Giulianofa rivelazioni sconcertanti sue accusa direttamente i francesi, tutti ne parlano, furibondo l’ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica italiana eLeonardoche a Notizie.com non usa mezzi termini e punta il dito nei confronti dell’ex presidente del Consiglio ed ex Presidente della Corte Costituzionale. “Siamo tutti rimasti allibiti sorpresi ed esterrefatti per l’uscita del signor Giuliano. A me, che sono una persona che segue la legge ed è chiara, il signor ...

Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino ail 27 giugno 1980 e' stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene in un'intervista a Repubblica l'ex premier Giuliano. "Era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale volava ...Il generale: 'Ai magistrati non le ha raccontate. Perché parla ora''#strageUstica Ha ragione l'ex premier #GiulianoAmato su #LaRepubblica: #Parigi dica la verità e chieda scusa. La versione più credibile è il missile francese che colpì' il Dc9 per uccidere #Gheddafi ...

Strage di Ustica, Amato: "Il Dc9 fu abbattuto da un missile francese. L'Eliseo chieda scusa" RaiNews

Amato chiama in causa la Francia come responsabile e lo Stato ... Poche settimane fa è morto Andrea Purgatori, giornalista d’inchiesta che tanto si è speso sul caso Ustica fino a contribuire alla ...(Adnkronos) – “Questo ‘risveglio collettivo’ quasi mezzo secolo dopo lascia perplessi. Perché Amato non denunciava in modo altrettanto forte una cosa così enorme a suo tempo, magari quando erano ...