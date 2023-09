Amato su strage Ustica | Pinelli Csm | Rendere pubblici atti inchiesta

La rivelazione disu Usticaleggi anche Chi è e quanto guadagna Giuliano, il presidente della Corte costituzionale Articolo originale pubblicato su Money.it qui:di Ustica, la verità disu chi è stato: "fu un ..."Le affermazioni di Giulianosulladi Ustica aprono, dopo quarant'anni, scenari veramente inquietanti che impongono il giusto riconoscimento di quegli organi dello Stato che fin dall'inizio cercarono di ricostruire ...

Strage di Ustica, Giuliano Amato: «Il Dc9 colpito da un missile francese, Macron dica la verità» Corriere della Sera

Il senatore dem Andrea De Maria spiega di aver presentato con il collega Verini negli anni diverse interrogazioni parlamentari per “sollevare il tema che oggi pone così autorevolmente Amato sulla ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo ad una domanda sull’intervista di Giuliano Amato in cui l’ex presidente del Consiglio ha accusato l’aeronautica militare francese per ...