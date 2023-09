Amato | Strage di Ustica? Il Dc9 fu abbattuto da un missile francese

Leggi su agi

(Di sabato 2 settembre 2023) AGI - "La versione più credibile è quella della responsabilità dell'aeronautica, con la complicità degli americani e di chi parteciò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno". In un'intervista esclusiva al quotidiano La Repubblica in edicola oggi Giulianoparla delladidel 27 giugno 1980 in cui morirono 81 persone spiegando che il Dc9 dell'Itavia fuda un. "Si voleva fare la pelle a Gheddafi, in volo su un Mig della sua aviazione - prosegue- e il piano prevedeva di simulare una esercitazione della Nato, con molti aerei in azione, nel corso della quale sarebbe dovuto partire uncontro il leader libico: l'esercitazione era una messa in scena che ...