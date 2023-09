Amato | “La strage di Ustica fu causata da un missile francese Doveva uccidere Gheddafi | ma Craxi lo avvertì La Nato e Macron parlino”

(Di sabato 2 settembre 2023) L’aereo DC-9 dell’Itavia che il 27 giugno 1980 si spezzò nei cieli di, precipitando nel mar Tirreno e uccidendo 81 persone a bordo di un volo di linea, fu distrutto per errore da undestiil dittatore libico Muammar. A dirlo in un’intervista a Repubblica è Giuliano, già presidente del Consiglio e presidente della Corte costituzionale, confermando la ricostruzione fatta già nel 2007 da Francesco Cossiga, presidente emerito della Repubblica e capo del governo al momento della. “La versione più credibile è quella della responsabilità dell’aeronautica, con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno”, ...

presidente emerito della Repubblica e capo del governo al momento della. 'La versione più ... afferma. 'Si voleva fare la pelle a Gheddafi, in volo su un Mig della sua aviazione. E il ...... nell'ambito dell'inchiesta bis aperta percontro ignoti, non hanno consentito di arrivare a ... - LUGLIO '90 - Bucarelli, accusato dall'ex ministrodi essere un bugiardo, si dimette. Gli ...Intervistato da Repubblica l'ex premier Giulianoha deciso di dare la sua versione sulladel 1980: 'Dopo quarant'anni le vittime innocenti di Ustica non hanno avuto giustizia. Perché continuare a nascondere la verità È arrivato il ...

Una delle stragi più importanti della storia dell'aviazione italiana potrebbe non essere stato un incidente: ecco cosa ha detto Giuliano Amato.