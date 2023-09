Amato | «Il Dc9 fu abbattuto a Ustica da un missile francese | si voleva fare la pelle a Gheddafi»

- LUGLIO '90 - Bucarelli, accusato dall'ex ministrodi essere un bugiardo, si dimette. Gli ... L'ipotesi che emerge è quella che il, la sera dell'incidente, volò per un'ora all'interno di un ...'Gheddafi - prosegue- fu avvertito del pericolo e non salì sul suo aereo. E il missile sganciato contro il Mig finì per colpire il. L'ipotesi più accreditata è che quel missile sia stato ...Lo afferma l'ex presidente del Consiglio Giuliano, in un'intervista a 'la Repubblica' , ... E il missile sganciato contro il Mig libico finì per colpire ildell'Itavia che si inabissò con ...

Amato: “Ustica, il Dc9 fu abbattuto da un missile francese. Macron chieda scusa” la Repubblica

Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. la versione dell'ex premier Giuliano Amato: ...Amato ha spiegato che fu un missile sparato da un caccia francese ad abbattere – il 27 giugno 1980 – il Dc9 dell'Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo. “Si voleva fare la pelle a Gheddafi, in ...