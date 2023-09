Amarena | trovati i cuccioli dell’orsa uccisa in Abruzzo

(Di sabato 2 settembre 2023)a colpi di fucile pochi giorni fa in, l’orsae i suoi dueerano saliti solo pochi giorni fa alla ribalta dei social dopo la pubblicazione di un video in cui molti abitanti e turisti in visita a San Sebastiano dei Marsi hanno ripreso la ‘passeggiata’ per le strade di un paesino. Nel video si vedeva l’orsa e i suoi piccoli attraversare il paese pacificamente, circondati dagli abitanti intenti ad ammirare la scena, increduli e felici per l’avvistamento della docile orsa. Per molti, l’episodio era stato l’ennesima conferma della possibile convivenza tra grandi carnivori ed esseri umani. Poi nella serata l’orsaè stataa fucilate da un uomo, un 56enne accusato del reato 544bis del codice penale, ossia chiunque procuri per crudeltà o senza ...

San Benedetto dei Marsi. Dopo la felicità e il sospiro di sollievo in seguito al ritrovamento dei due orsetti figli di Amarena nella tarda serata di ieri, torna l'apprensione per la sorte dei cuccioli. Sul posto gli esperti del Pnalm stanno cercando di capire quale sia la strategia migliore per prendere gli animali. Nelle vicinanze del luogo in cui è stata uccisa, l'orsa di San Benedetto dei Marsi, sono stati individuati i cuccioli della defunta orsa. Così la guardia parco, Michela Mastrella, arrivata per prima sul luogo in cui nella notte l'indagato ha imbracciato il fucile per uccidere l'orsa, simbolo del Parco, e madre di Juan Carrito.

È stato identificato e risulta al momento indagato il 56enne che ieri ha ucciso a fucilate l'orsa Amarena a San Benedetto dei Marsi. "Ho sparato per paura ma non volevo uccidere, l'ho trovata..." Accogliendo la sollecitazione di Domenico Di Baggio, Alfredo Ricci decide che la Provincia sarà parte civile nel processo: "Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, gli orsi non sono chiamati co..."