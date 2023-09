Alvino | “Napoli molto più forte dell’anno scorso Occhio ad Allegri | Inter e Milan”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 2 settembre 2023) Le parole del giornalista Carloa Kiss Kissdove si è soffermato sulla rosa azzurra dell’attuale stagione. Ilè impegnato nella delicata sfida della terza giornata di Serie A con la Lazio. A soffermarsi sulla sfida in corso è stato anche il giornalista Carlovenuto nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss: “Vincere la terza partita su tre per ilsarebbe il segnale di una grande squadra che vuole difendere con tutti i mezzi a disposizione il tricolore conquistato. Il punteggio pieno sarebbe l’ideale per andare alla sosta. Mettere la Lazio a 9 punti e la Roma a -8, sarebbe veramente un gran segnale. L’obiettivo è quello della vittoria, sarebbe anche il modo migliore per affrontare questa sosta per le nazionali e allontanare i ...