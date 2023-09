Allenatori | l’importanza di saper tacere

(Di sabato 2 settembre 2023) Mentre tutto scorre e volge al termine (le nostre vacanze sono finite, andate in pace), il campionato sembra non essersi mai fermato, così uguale a se stesso, con le solite grandi impegnate a detta... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

'E' una sfida tra squadre, non tra. E' una gara da ... Ha fatto una stagione importante con'Eintracht, poi gioca in ... io ho dato semprea chi c'è già,'allenatore deve ...... non è uno scontro tra. Il passato è il passato, ... Jesper ha fatto una stagione importante'anno scorso e poi è un ... io ho datoa chi è già in rosa. Normale che'allenatore ...... hanno reso la sua posizione insostenibile e fatto crescere'... In un primo momento Rubiales ha scelto di non dareall'... Il tutto ricevendo gli applausi deglidelle nazionali di ...