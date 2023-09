Allegri | «Soglia Scudetto tra 86 e 90 punti Napoli | Milan e Inter…»

(Di sabato 2 settembre 2023)alla vigilia di Empoli-Juventus ha parlato della, dando la sua considerazione sia suida fare che sulle favorite COMPETITIVITÀ ? Massimiliano, in conferenza stampa, si esprime sugli obiettivi della Juventus: «Obiettivo rimanere nelle prime quattro a dicembre, per poi giocarci le nostre carte nella seconda parte. Giocare la Champions League è però l’obiettivo primario. Griglia? Quest’anno losi vince tra 86 e 90favorito perché ha vinto lo scorso anno, ilha fatto un’ottima partita e anche l’Inter è molto attrezzata. Noi dobbiamo lavorare bene perché per entrare tra le prime quattro dobbiamo lottare con Inter,, Roma, Lazio, ...

Allegri in conferenza stampa presenta il match fra Empoli e Juventus. Il tecnico parla delle prossime mosse dei bianconeri a partire dall’incontro di domani sera. Dopo il pareggio contro il Bologna, l ...Il Milan è già a quota 9 e non sono ammessi altri passi falsi. Max Allegri lo sa bene e in conferenza stampa alza la soglia dell’attenzione: “Il gioco è nel DNA dell’Empoli, sarà una partita insidiosa ...