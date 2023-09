Allegri | «Quest’anno servono 86-90 punti per lo scudetto Napoli favorito | ha Osimhen che sposta gli equilibri»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 settembre 2023) Lunedì a Empoli, la Juventus di Massimilianoaffronta la squadra di mister Zanetti. In conferenza stampa il tecnico bianconero presenta la sfida, le sue parole riportate da Tmw: «Le insidie di domani sono quelle di tutte le partite, troveremo una squadra che gioca, è nel Dna dell’Empoli. Dovremo fare una partita solida, tecnica, senza sottovalutare la loro squadra». Alex Sandro preferito a Gatti? «Non c’è una difesa titolare. Ho sei difensori, tutti titolari. Domani giocheranno Bremer e Danilo, ho un dubbio tra Alex Sandro e Gatti». Il post partita dopo Juventus-Bologna: «Non stavo tanto bene, è venuto Landucci che è come se parlassi io, nessun problema. È stata credo la prima volta in vent’anni, non stavo bene e venivo da una settimana in cui sono stato malconcio. È capitato, mi è dispiaciuto, non capiterà più». PerFagioli può fare il ...