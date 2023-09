Allegri “Juve ottimo mercato | Napoli favorito per scudetto”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 settembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo condiviso tutto su quello che era ilin uscita e in entrata. Cambiare le facce dei giocatori tanto per cambiare non aveva senso. Con l’input della società, abbiamo voluto mantenere una squadra competitiva e nello stesso tempo sostenibile. E’ stato fatto un, abbiamo una squadra ottima, competitiva, con la prospettiva di credere che Vlahovic sta facendo meglio rispetto all’anno scorso, per Chiesa è un anno nuovo, Pogba cercheremo di gestirlo finchè non raggiungerà una condizione ottimale e che i ragazzi crescano ulteriormente”. Lo ha detto Massimilianocommentando la chiusura del calciodellantus in conferenza stampa alla vigilia della gara in casa dell’Empoli. “Il nostro primo obiettivo di quest’anno è arrivare al ...