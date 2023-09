Allegri dà la quota scudetto e quella Champions | ecco il calcolo che ha fatto

(Di sabato 2 settembre 2023)hale previsioni dei punti per lae laLeague:i suoi calcoli Ieriin conferenza stampa non si è sottratto a un gioco che ama fare sempre, ritenendosi ferrato in materia: quello della prefigurazione della. Secondo lui, il campionato lo si va a vincere stando dentro un range che va dagli 86 ai 90 punti. Il quarto posto, utile per entrare inLeague – che si ostina a definire essere il primo obiettivo della sua Juventus – è collocato a 76 punti, unache ha detto con precisione, senza incertezze. Quali calcoli abbia, è impossibile saperlo. Però, si possono accompagnare questi ...

Trasferta toscana per la Juventus di Massimiliano. Contro l' Empoli , i bianconeri sono chiamati a ripartire dopo il mezzo passo falso col ... Se lascudetto è quella che dico io, per ...Seha fissato i paletti per la sua Juventus ecco le parole degli alri allenatori. Genoa, ... Lecce, per D'Aversasalvezza più alta . Genoa, Gilardino felice per la fine del mercato. In ...Se lascudetto è quella che dico io, per il quarto posto devi fare 76 punti ".su Szczsny: " Non ci sarà e rientrerà dopo la sosta. Sta meglio, ma per ora non è in condizioni tali da ...

Juventus, Allegri guarda oltre Empoli: "Quota Champions a 76 punti" RaiNews

Allegri ha fatto le previsioni dei punti per la quota scudetto e la quota Champions League: ecco i suoi calcoli Ieri Allegri in conferenza stampa non si è sottratto a un gioco che ama fare sempre, ...La fine del mercato è stata accolta con un sospiro di sollievo da parte di tutti gli allenatori, tra rimpianti e preoccupazioni. Le conferenze di vigilia in A ...