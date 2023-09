Alfa Romeo - La 33 Stradale a Monza assieme alla C43 e domenica sarà al Museo di Arese

Leggi su quattroruote

(Di sabato 2 settembre 2023) L'33ha debuttato sul circuito di. A poche ore dpresentazione in anteprima, la nuova supercar italiana è stata infatti portata ai box del Gran Premio diper una serie di scatti in compagnia dei piloti Zhou Guanyu e Valtteri Bottas e della monoposto C43, che per l'occasione ha adottato una livrea celebrativa. La presenza della 33 anon è casuale: il modello originale disegnato da Franco Scaglione fu infatti mostrato all'edizione 1967 del Gran Premio di Formula 1 nella stessa data, il 31 agosto, prima di essere esposto al Salone di Torino.3 settembre, invece,la volta del primo contatto col pubblico: la 33potrà essere ammirata dai visitatori del ...