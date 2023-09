Aleix Espargarò vince la Sprint Race in Catalogna | Bagnaia 2^

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 settembre 2023) MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) –Espargaro, in sella all’Aprilia, ha vinto ladel Gran Premio di Catalunya, sul circuito del Montmelò. Per l’azienda di Noale si tratta della prima vittoria stagionale in una. Alle sue spalle completano il podio Pecco(Ducati) al secondo posto, e Maverick Vinales con l’altra Aprilia al terzo. Quarto Brad Binder con la Ktm, quinto Jorge Martin (Ducati Prima Pramac). Seguono, nell’ordine, Miguel Oliveira (Aprilia RNF), Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), Marco Bezzecchi (Ducati Mooney V46), ed Enea Bastianini (Ducati). “E’ una bellissima giornata e un momento giusto per ringraziare il nostro presidente scomparso due settimane fa – il ricordo di Colaninno da parte di– Sarebbe contentissimo di vedere due Aprilia ...