Alcaraz-Evans oggi in tv | orario | canale e diretta streaming US Open 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Carlosse la vedrà contro Danielnel terzo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Il campione in carica iberico, dopo aver beneficiato del ritiro del tedesco Dominik Koepfer, ha portato a casa un match per nulla scontato contro il bombardiere sudafricano Lloyd Harris. Ora l’asticella si alza contro il piccolo britannico. Quest’ultimo al secondo turno ha perso il primo set del suo torneo contro lo spilungone olandese Botic Van De Zandschulp.guida per 2-0 il bilancio degli scontri diretti (4-0 il computo dei set). Sarà lui il grande favorito della sfida., tuttavia, si trova in un discreto momento di forma. Ad inizio agosto, infatti, ha sollevato al cielo il secondo trofeo della ...