Albanova | prima casalinga contro il Castel Volturno Tommasini | “Vogliamo superare il turno”

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiChi vince supera ildi Coppa Italia. Domani mattina (3 settembre, ore 11) allo stadio ‘Scalzone’ di Casal di Principe va in scena il secondo derby casertano in appena 4 giorni. Questa volta i biancoazzurri dei presidenti Caterino e Del Villano sfideranno i domiziani del. Entrambi hanno vinto 1-0 la sfidail Real Aversa e sono quindi appaiate a 3 punti nel mini girone A della manifestazione tricolore. A guidare la difesa ci sarà Niko, 30enne alla seconda stagione coi colori dell’: “Sarà una partita molto difficile, così come lo è stata quella con l’Aversa. Siamo ad inizio stagione, non possiamo ancora pensare di essere lucidissimi. Bisogna affrontare la gara con lo spirito giusto. Col mister ...

Dodici gironi per tre squadre, sarà questa lafase che riguarderà le compagini di Eccellenza ... Girone A - Castelvolturno, Real Aversa,Girone B - Puteolana, Rione Terra, Real Forio ...... da tecnico aveva girato per il Centro - Sud, dirigendo decine di squadre, dall'e dal ... Per far crescere i giovani aveva fondato nel '90 la Società Sportiva Calcio Promotion (fu la sua...Dodici gironi per tre squadre, sarà questa lafase che riguarderà le compagini di Eccellenza ... Girone A - Castelvolturno, Real Aversa,Girone B - Puteolana, Rione Terra, Real Forio ...

Albanova, prima casalinga contro il Castel Volturno. Tommasini ... anteprima24.it

Con il varo dei calendari di eccellenza presentati a Castellamare di Stabia, con la presenza dei vertici del Comitato della Federcalcio Campania con in ...18:52:39 L’Albanova rispetta il pronostico e batte, in trasferta, il Real Aversa Normanna. I biancoazzurri dopo un primo tempo chiusosi a reti bianche, passano dopo 10 minuti nella ripresa con un gol ...