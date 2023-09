Al-Ittihad | pressing su Sergio Ramos

Commenta per primo L'Al -ha presentato un'offerta monstre (più di 200 milioni di euro) per Mohamed Salah del Liverpool . Secondo il Daily Mail , i due club sono a lavoro per formalizzare l'affare entro il 7 settembre, ...Ildell'Al -per avere Salah suggerisce che nessun club è al sicuro. Quando Ronaldo si è trasferito lì, il mondo rideva. Adesso nessuno ride. Db Praga (Repubblica Ceca) 07/06/2023 - ...In questi giorni bisogna registrare ildell'Al -per Mohamed Salah. L'OFFERTA RIFIUTATA - Il club arabo sogna una super coppia d'attacco insieme a Benzema, per prendere l'ex ...

Liverpool, pressing dell'Al-Ittihad per Salah: la situazione numero-diez.com

At the helm, Jurgen Klopp wears a steely expression. His words reflect his resolve to keep Salah, the forward whose talismanic influence last season yielded 30 goals in all competitions. But even ...The Saudi Pro League club are pressing for a deal for Egyptian forward Salah, but Liverpool insist he is not for sale.