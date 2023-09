Aggredito a morsi dal suo cavallo | ferito 62enne nel pescarese

(Di sabato 2 settembre 2023) Pescara - E' stato morso dal suoad un braccio e alla base del collo: protagonista dell'accaduto undi Cepagatti, rimastoe finito all'ospedale di Chieti dopo il trasferimento in elisoccorso. Il fatto è accaduto nel pomeriggio intorno alle 14 quando i carabinieri sono intervenuti presso il maneggio Asd Santa Felicita di Cepagatti. La titolare della struttura aveva udito provenire dai box il forte nitrito di uno dei cavalli e sapendo che all'interno c'era ancora uno dei clienti, si è recata verso i box scoprendo ilriverso a terra in una pozza di sangue. Immediatamente è stato allertato il 118 che, intervenuto sul posto, ha provveduto al trasferimento dell'uomo con l'elisoccorso all'ospedale di Chieti. Ildi razza medio orientale che hail ...

Il cavallo di razza medio orientale che ha morso il suo proprietario è regolarmente chippato ed assicurato.

Cronaca Pescara - 02/09/2023 10:01 - E' stato morso dal suo cavallo ad un braccio e alla base del collo: protagonista dell'accaduto un 62enne di Cepagatti, rimasto ferito e ...