AEW | Sanciti gli avversari di MJF ed Adam Cole ad All Out | in palio i ROH Tag-Team Titles ad All Out

(Di sabato 2 settembre 2023) Durante l’ultimo episodio di Rampage andato in onda stanotte, il Dark Order (rappresentato da John Silver e Alex Reynolds) ha vinto la Battle Royal per determinare i nuovi #1 Contender ai ROH Tag-detenuti da MJF ed, sancendo di fatto lo scontro tra le due fazioni per All Out, PPV in programma allo United Center di Chicago nella notte tra domenica e lunedì. La vittoria è andata ai due dopo che Silver è riuscito a prevalere sui Best Friends, gli ex campioni, in maniera anche alquanto intelligente, aspettando il momento propizio ed un colpo alle spalle per rimanere l’ultimosul quadrato. Ecco qui di seguito le ultime fasi dell’incontro e la card, aggiornata, del PPV: #DarkOrder’s John Silver and Alex Reynolds have won the #ROH TagBattle ...