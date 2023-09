(Di sabato 2 settembre 2023) Secondo fonti abbastanza autorevoli, l’angle in programma stanotte a Collision tranon porterà ad uno scontro tra i due in quel di All Out. L’ormai settantenne leggenda non dovrebbe quindi accettare la sfida lanciata dall’ex FTW Champion e, prima della sospensione (mai confermata) di CM, molto probabilmente era proprio il Best in the World l’avversario designato perin quel di All Out. Ma lo scenario rimane apertissimo. Non conoscendo attualmente la situazione, viste le indagini interne che lo stesso Tony Khan sta attuando dopo l’alterco backstage con Jack Perry di All In, resta comunque probabile chesfidi ...

AEW: Ricky Steamboat difficilmente combatterà ad All Out, ancora possibile CM Punk vs Ricky Starks Zona Wrestling

The latest rumors, including WWE discussing a match between John Cena and Cody Rhodes, why Cena returned to WWE, Ricky "The Dragon" Steamboat’s status for AEW All Out, Bray Wyatt WrestleMania plan ...We're getting a better idea of what AEW has planned for Ricky Starks and Ricky "The Dragon" Steamboat on Saturday's "Collision," and what it means for All Out.