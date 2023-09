AEW All Out 2023 – Preview

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 2 settembre 2023) Appena sette giorni dopo All In, ecco All Out. Sono successe tante cose prima, durante e dopo lo show di Londra, tali che hanno fatto passare in secondo piano quanto avvenuto sul ring. Sarà così anche stavolta? La paura c’è: siamo a Chicago e non c’è CM Punk. Il rischio è che il pubblico possa boicottare il ppv, mettendo a nudo non solo la fragilità della card ma anche quella della AEW stessa. E a proposito di card: è così random che i match verranno presentati nella stessa maniera, senza tener conto di una eventuale disposizione, come di solito avviene nelle. Occasione speciale, quest’oggi, nella quale saranno in due a fare i loro pronostici: Simone Spada e Umberto Migliaro. i i ONE ON ONE Miro vs Powerhouse Hobbs Umberto: partiamo da questo incontro, uno dei primi annunciati per ALL OUT. Dal debutto di Collision abbiamo visto un “nuovo” Miro, o meglio, ...