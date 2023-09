Addio alla grande Festa dell'Unità. Cinque mesi per circoli e locali

...e si è presentatostampa a Coverciano, destinata a diventare la sua nuova casa. Sorridente ed emozionato, Spalletti ha ringraziato la Figc per la scelta, maturata dopo l'improvvisodi ...Si perde una tradizione dal sapore liturgico ma che dava il senso di comunità. Ora si va al Viper. Partenza il 21 da Rifredi, poi San Bartolo e le Murate....da ruolo di presidente si parlava già di un possibile passaggio dell'ex Dg del NapoliJuventus ... stessa cosa per De Sciglio che con l'nel 2020 del tecnico fù spedito al Lione e che poi con ...

Bonucci parla dopo l'addio alla Juve in un'intervista sorprendente: La mia prima volta in inglese Fanpage.it

È ancora viva la tentazione Arabia Saudita per Paul Pogba. Con il mercato in chiusura il prossimo 7 settembre, non sono infatti da escludere nuovi tentativi dei club arabi per il centrocampista della ...Austerità e fine dei bonus: il Governo Meloni stringe la cinghia Ci sono però degli appunti da fare. Primo: le frodi relative alla cessione dei crediti senza controlli consentita dal decreto Rilancio ...