Adagio | la recensione del nuovo film di Stefano Sollima

(Di sabato 2 settembre 2023) Il, 2023. Regia:. Cast: Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini, Toni Servillo. Genere: Thriller. Durata: 127 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Venezia. Trama: Mentre Roma è circondata dagli incendi, nella capitale si consuma una caccia all’uomo brutale che fa riemergere un’oscura eredità. Dopo aver affondato le mani nella melma addensata nei suoi sobborghi con Suburra,torna a Roma. Lo fa dopo aver intrapreso un viaggio lungo che lo ha portato sin oltreoceano, alla corte hollywoodiana. Qui ha raccolto il testimone di Denis Villeneuve con il sequel di Sicario, Soldado, per poi sperimentare anche il cinema da piattaforma con il non esaltante Senza rimorso. Adesso, però, torna a Roma. Lo fa con ...

Adagio

