Accadde oggi | 2 settembre | Bill Shankly ed altre ricorrenze

(Di sabato 2 settembre 2023) 2edCondusse il Liverpool alla conquista di tre ‘scudetti’, due FA Cup, quattro Supercoppe d’Inghilterra e di una Coppa Uefa. E chissà come sarebbe finita nel ’65 senza l’Inter… il 21913 nasceva. Per il calcio inglese la data odierna significa anche il venticinquesimo anniversario dalla scomparsa di Jackie Blanchflower, che da riserva del Manchester United conquistò vari titoli nazionali: rimase ferito nel disastro di Monaco di Baviera. Esattamente vent’anni fa se ne andava Isidro Sanchez, che con il Real Madrid festeggiò quattro campionati e una Coppa del Re. Compiesessant’anni Stanslav Cherchesov, commissario tecnico della Russia al Mondiale 2018. Mezzo secolo ...

"L'aumento della violenza legata alle armi dall'uscita di "Jeremy" adè sbalorditiva", ... Così ha ricordato la sua morte il regista Mark Pellington: "Quandomandai un lungo messaggio a ...... 'Era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale volava Gheddafi - raccontaal quotidiano ... E potrebbe farlo la Nato, che in tutti questi anni ha tenacemente occultato ciò chenei ..."Era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale volava Gheddafi - raccontaal quotidiano -... E potrebbe farlo la Nato, che in tutti questi anni ha tenacemente occultato ciò chenei ...

Accadde Oggi 1° settembre: Fiat presenta al mondo la Punto. Cambia il codice della strada Il Riformista

Un rapido crollo delle temperature, passando da un giorno all'altro, ma anche nell'arco della stessa giornata da valori estremamente alti a valori inferiori alle medie stagionali ...