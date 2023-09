A Reggio Emilia un innovativo programma di formazione per rifugiati sullo sfruttamento a lavoro

(Di sabato 2 settembre 2023) In un’audace mossa,si è impegnata a difendere i diritti deiattraverso undi. Organizzato dal “Progetto Rosemary” del Comune di, in collaborazione con la cooperativa sociale L’Ovile e Dimora d’Abramo, il corso affronta le problematiche dellosul. Ladi due ore, tenuta presso l’Hub di Pronta Accoglienza perdi Cooperativa Sociale L’Ovile in via Guittone d’Arezzo, ha coinvolto 13pakistani. L’obiettivo: informare isui loro diritti e su come riconoscere la differenza tracon e senza contratto. ...

... Palermo vs Feralpisalò (diretta) Telecronaca: Alessandro Rimi Prima la pausa forzata che ha visto il Palermo non scendere in campo alla 2ª giornata, poi la trasferta die ora il ...Possono presentare domanda anche studenti non residenti nella regione- Romagna purché frequentanti scuole ubicate nel comune di Modena, e solo se esclusi dal beneficio nella regione di ...I brani selezionati si ricollegano al percorso dell'omonima mo stra che si svolgerà ai Chiostri di San Pietro adal 12 ottobre 2023 all'11 febbraio 2024 ( Leggi qui ). Il box deluxe ...

Festival di Emergency, tre giorni per parlare di confini (da superare) Avvenire

Shabbar Abbas, accusato dell’omicidio della figlia Saman avvenuto nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ed estradato dal Pakistan in Italia, è arrivato nella notte a Roma. L’uomo ha via ...REGGIO EMILIA – Dal piccante al dolce, tutto nel territorio dell’Appennino Reggiano. La puntata di Agri7, realizzata in collaborazione con Coldiretti Reggio Emilia, vi porterà a scoprire tutti i segre ...