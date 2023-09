A Palermo la mostra su Carlo Alberto Dalla Chiesa Quella frase che resta scolpita nel cuore di tutti…

(Di sabato 2 settembre 2023) «Io penso che la mia vita non sia stata una favola. E se è, come è, una esperienza duramente vissuta, ambisco solo raccontarla ai giovani della mia Arma». Sono le parole del generaleimpresse sul primo pannello espositivo dellainaugurata a Palazzo Reale dialla presenza delle autorità. La, intitolata “. L’uomo, il Generale”, chiude le celebrazioni del quarantesimo della morte, avvenuta per mano mafiosa, del Generale, della moglie Emanuela Setti Carraro, dell’agente di scorta Domenico Russo, la sera del 3 settembre 1982 a. Lasu...

PALERMO, 2 settembre – Sono iniziate ieri le celebrazioni del quarantunesimo anniversario della morte, avvenuta per mano mafiosa, del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti C ...