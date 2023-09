A lezione dalla supernonna

(Di sabato 2 settembre 2023) È un eroina la 95enne lucida e attiva, che ha sventato la truffa di tre giovani balordi. Al suo confronto appaiono flosci, apatici, senza futuro. Se dovessi scegliere il personaggio dell’estate, sceglierei nonna Assunta. Un premio alla memoria. È morta, a 95 anni, due giorni dopo aver sventato una truffa: due ragazzotti, uno di 17 e uno di 19 anni, con la complicità di una ragazza, hanno provato a ingannarla fingendosi parenti. Un vecchio trucco. «Sono tua nipote», dicono loro. «Ciao, Chiara», risponde lei. Poi il copione prevede che i truffatori facciano parlare l’anziana per estorcerle prima le informazioni e poi i soldi. Ma Assunta non ci casca. Comincia a fare domande, capisce che quella voce femminile non è quella della nipote Chiara. Non molla nemmeno un’informazione, figurarsi i quattrini. «Era furba», ricorda il figlio. Furba, lucida, energica e determinata. Li ha fatti ...

