8 segni che il tuo partner non è davvero innamorato di te

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 2 settembre 2023) Come scoprire se la persona di cui ci siamo innamorati non corrisponde il nostro amore? Ce lo dicono 8 infallibili. Non sempre la persona a cui abbiamo consegnato il nostro cuore ci ha aperto il suo. Capirlo per tempo diventa indispensabile per non farsi illusioni e piombare nell’amarezza. Capire se la persona di cui siamo innamorati ci corrisponde è a dir poco fondamentale – grantennistoscana.itAmore non corrisposto, ma quanto fa male? Inutile raccontarsela: duole da morire essere innamorati di qualcuno che non ricambia i tuoi sentimenti. È come costruire un ponte da una parte sola del fiume, avviare un’impresa e lasciarla a metà, pieni di rimpianti per quello che poteva essere e non è mai stato né potrà mai essere. Amare qualcuno che non ci ama spezza il cuore e riempie di amarezza. Aveva ragione Pessoa a scrivere che «non c’è nostalgia più dolorosa di quella ...