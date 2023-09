50 sfumature di dating app

Leggi su gqitalia

(Di sabato 2 settembre 2023) Tra le molte cose che la fine dell'estate porta con sé, ce n'è sicuramente una che accomuna molti: la voglia di accasarsi, cercare un po' di calore umano e stabilità dopo vacanze all'insegna - si spera! - del divertimento. Perché diciamolo, bella la libertà quando ci sono 32 gradi all'ombra, l'abbronzatura sfrigolante sulla pelle, le camicie slacciate sul petto e un po' di salsedine tra i ricci; ma quando il termometro scende sotto i 15 gradi celsius, niente è più rinfrancante di una copertina da condividere con qualcuno sul divano davanti a una serie, o una mano a cui agganciarsi per una passeggiata nel foliage à-la Autumn in New York (senza il finale tragico, s'intende). Siccome però la vita non è un film, è improbabile conosciate l'anima gemella incrociando casualmente gli sguardi in mezzo al traffico o indugiando nello stesso istante su un bicchiere al bar; è il 2023 e le persone ...