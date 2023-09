Dalle 17:10, di venerdì 18 agosto, i vigili del fuoco stanno intervenendo al Lago Morto di Vittorio Veneto per la ricerca di unrusso residente a Venezia , scomparso in acqua dopo essere caduto da un materassino galleggiante. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto ...Tragedia improvvisa, alle 17.10 di venerdì 18 agosto, sulle rive del Lago Morto a Vittorio Veneto. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il corpo di Andrei Boicenco,russo residente a Mestre , scomparso in acqua dopo essere caduto da un materassino galleggiante. Scattato l'allarme, sul posto era intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto ...Il cadavere delè stato individuato da un drone impiegato per le ricerche nella mattina di mercoledì 16 agosto, verso le 10.30. Secondo quanto riporta Il Messaggero , i sommozzatori dei vigli ...

20enne scompare nelle acque del lago d'Iseo: proseguono le ricerche ilGiornale.it

CATANIA - È tornato a casa il 20enne Joseph Magrì che era scomparso da Catania domenica scorsa. A dare la lieta notizia è stata la sorella Jasmine che per ...È stato recuperato dai Vigili del fuoco il corpo del 20enne scomparso venerdì 18 agosto nel Lago Morto, a Vittorio Veneto. Il giovane è stato individuato intorno alle 19:30 dagli operatori del ROV ...