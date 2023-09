(Di sabato 2 settembre 2023) 070 –: anticipazioni, scaletta, ospiti, quante puntate e streaming Da sabato 2 settembre 2023 su5 alle ore 21,30 va in onda in070 –, il concerto evento in cui il Re dei Sorcini, con ben sei date al Circo Massimo di Roma, ha festeggiato i suoi 70 anni. Sono state più di 100.000 le persone che hanno partecipato a questi eventi che si sono svolti il 24, 25, 28 e 30 settembre e l’1 ottobre 2022. Lo, ricco di ospiti, andrà in onda in due appuntamenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Scaletta Qual è la scaletta di 070 –insu5? Ecco la ...

Su Canale 5 dalle 21.29. Serataper celebrare il compleanno di Renato Zero dal Circo Massimo di Roma. Guida tv di sabato 2 settembre: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a ...Per esempio, uno stipendio di mille euro, a luglio diventa di 1., per chi prende uno stipendio ...nei tempi di percorrenza e sono state inserite specificazioni per le Regioni a statutoe ......dell'ultimo tour in trenino all'orario del tramonto sarà possibile partecipare a questa.../247032; faisaline@fondoambiente.it . Per maggiori informazioni sul FAI: www.fondoambiente.it FAI " ...

070 – Speciale Renato Zero: tutto quello che c’è da sapere sullo show in replica su Canale 5 TPI

La Polonia creerà un un'unità militare speciale per la protezione delle infrastrutture energetiche baltiche. Lo ha annunciato il ...