? LIVE! Atalanta-Monza | le formazioni ufficiali | Scamacca e De Ketelaere titolari

(Di sabato 2 settembre 2023), le(3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Palomino, Bonfanti, Palestra, Holm, Bakker, Adopo, Pasalic, Lookman, Muriel. All. Gasperini.(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Pedro Pereira, A. Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos, F. Carboni, Bondo, Vignato, Maric, V. Carboni, Machin, Colombo. All. Palladino. Arbitro: Marcenaro di Genova Gasperini lancia dal primo minuto siache De, entrambi al debutto da ...

Solo 3 mesi fa, più precisamente in occasione dell'ultima giornata del 4 giugno scorso, l'superava i brianzoli con un pirotecnico 5 - 2 che la qualificava all'Europa League. MVP del match ...L'atteso big match del sabato, valido per la terza giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Napoli e la LazioOltre ad- Monza, l'altra sfida che chiude il sabato della terza giornata del campionato di Serie A è quella che vede affrontarsi il Napoli campione d'Italia in carica e la Lazio. Rudi Garcia (...Di Francesco CLASSIFICA SERIE A:Milan* 9 punti; Napoli, Inter, Verona* 6; Fiorentina, Juventus, Lecce 4;, Monza, Frosinone, Genoa, Sassuolo* 3; Salernitana 2; Bologna, Cagliari, Torino, ...

Da lunedì 4 settembre andrà in onda la nuova trasmissione del nostro direttore Stefano Peduzzi sul Monza e non solo: a breve tutti ...Serie A 2023/2024, 3a giornata. Le ultime notizie sulla partita Atalanta-Monza: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.