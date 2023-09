? LIVE! Atalanta-Monza 2-0 all’intervallo | sblocca Ederson | raddoppia Scamacca

(Di sabato 2 settembre 2023)2-0 Marcatori: 35?, 42?(3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon,, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners;. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Palomino, Bonfanti, Palestra, Holm, Bakker, Adopo, Pasalic, Lookman, Muriel. All. Gasperini.(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Pedro Pereira, A. Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos, F. Carboni, Bondo, Vignato, Maric, V. Carboni, Machin, Colombo. All. Palladino. Arbitro: Marcenaro di Genova Ammoniti: 43? Pessina (gioco falloso) Note: recupero: 2? pt Gol 35? – ...

SarriCLASSIFICA SERIE A:Milan 9*, Napoli 6, Inter 6, Verona 6*, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Bologna 4*, Frosinone 4*,3, Monza 3, Genoa 3, Sassuolo 3, Salernitana 2, Udinese 2*, ...Al Gewiss Stadium, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 trae Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,e Monza si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Monza: sintesi e moviola 20 OCCASIONE: Cross dalla ...FORMAZIONI UFFICIALI- MONZAATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini MONZA (...

Atalanta-Monza Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE Footballnews24.it

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini. A ...ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini. A ...