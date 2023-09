Zelensky vuole ricandidarsi alla presidenza

... il presidente ucraino Volodymyr. 'Osservate quello che è successo in Crimea. L'... è quello chela Russia: una penisola che attraeva turisti e affari ora è un territorio occupato e ...Questo è quello chela Russia: una penisola che attraeva turisti e affari ora è un territorio occupato e militarizzato e non può crescere". Le vie, secondosono due: una diplomatica e ...... il grado di distruzione fisica e morale deciderebbe della sopravvivenza di Putin ee ... Insomma, Putin sarà un "figlio di puttana", ma Biden noncerto fargli perdere la faccia. Tantomeno ...

Zelensky apre a una soluzione diplomatica sulla Crimea e vuole sospendere la legge marziale per le elezioni Corriere della Sera

"La nostra collaborazione con l'Italia è fondamentale ogni giorno e non abbiamo mai avuto dubbi rispetto alla forza delle decisioni dell'Italia nei nostri confronti rispetto al supporto per l'Ucraina" ...Per uscire da questo, secondo Zelensky ci sono due strade, quella diplomatica e quella militare: "Le truppe russe dovrebbero lasciare la penisola senza pressione, per salvaguardare vite: così come noi ...