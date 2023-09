(Di venerdì 1 settembre 2023) su Tg. La7.it - Non ci si puòdelladi. Il presidente ucraino, Volodymyr, in videocollegamento con il Forum Ambrosetti di Cernobbio, in apertura dell'...

Zelensky: 'Non ci possiamo fidare di Putin, la sua parola non vale nulla' TGLA7

Non ci si può fidare della parola di Putin. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in videocollegamento con il Forum Ambrosetti di Cernobbio, in apertura dell'evento, ha discusso della guerra e ...Non abbiamo mai avuto dubbi sul sostegno dell'Italia, e la ringraziamo per l'aiuto che ci ha dato. Così come ringraziamo l'Unione Europea, questo è il momento delle decisioni forti per la sicurezza gl ...