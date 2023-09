Zelensky a Cernobbio | “Italia amica dell’Ucraina | con Putin nessun negoziato”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Volodymyrin collegamento video al Forum The European House-Ambrosetti a, ribadisce l’asse strategico con l’, attacca, ritenendolo fortemente indebolito dopo la morte di Prigozhin, e dice chea pace è possibile senza che la Crimea e il Donbass cessino di essere militarizzate dai russi. ” Ringraziamo l’per la sua collaborazione” “La nostra collaborazione con l’è fondamentale ogni giorno e non abbiamo mai avuto dubbi rispetto alla forza delle decisioni dell’nei nostri confronti rispetto al supporto per l’Ucraina. Vogliamo ringraziare l’per il sostegno politico che ci ha dato e anche l’Ue per aver sostenuto la nostra candidatura e gli impegni per garantire la sicurezza del ...

