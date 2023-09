(Di venerdì 1 settembre 2023) Nell'ultimo giorno di mercato, in attesa di novità su Demme, aspettando l'ufficialità per la cessione di Hirving Lozano al Psv , ilconclude un'altra cessione. Karim, esterno classe ...

Nell'ultimo giorno di mercato, in attesa di novità su Demme, aspettando l'ufficialità per la cessione di Hirving Lozano al Psv , il Napoli conclude un'altra cessione. Karim, esterno classe 2000, cresciuto nella Primavera azzurra, in rosa lo scorso anno, si è appena trasferito in Lussemburgo. Il giocatore algerino, infatti, è un nuovo giocatore del FC Swift ...Nell'ultimo giorno di mercato, in attesa di novità su Demme, aspettando l'ufficialità per la cessione di Hirving Lozano al Psv , il Napoli conclude un'altra cessione. Karim, esterno classe 2000, cresciuto nella Primavera azzurra, in rosa lo scorso anno, si è appena trasferito in Lussemburgo. Il giocatore algerino, infatti, è un nuovo giocatore del FC Swift ...

Zedadka saluta il Napoli: l'annuncio del suo nuovo club Corriere dello Sport

Karim Zedadka saluta Napoli. Sui social una lettera dell'algerino appena ceduto allo Swift Hesperange: "Grazie per i momenti indimenticabili che mi avete fatto vivere. Porterò per sempre con me questi ...L'esterno algerino è ufficialmente un ex giocatore della squadra allenata da Garcia: affare concluso in extremis ...