Xperia 5 V di Sony è più corto e pesa meno | ma non ha più la fotocamera tele

5 V: ecco com'è fatto Il comparto fotografico è ancora una volta al centro dell'esperienza d'uso.5 V integra l'ultima generazione del sensore Exmor RS for Mobile di, che ...Dopo aver approfondito1 V , il lancio della prima metà dell'anno da parte del brand, è già arrivato il momento di guardare a una novità. Nei giorni dell'edizione 2023 dell'IFA di Berlino, infatti, è stato ...5 V prevede ancora schermo OLED 21:9 da 6.1 pollici FHD+ con refresh rate a 120Hz e dispone di altoparlanti stereo frontali. La dotazione include un processore Snapdragon 8 Gen 2, ...

Sony presenta Xperia 5 V: il nuovo smartphone compatto e attento all'ambiente. Prezzo 999€ Hardware Upgrade

Sony annuncia oggi il nuovo Xperia 5 V, smartphone Android di fascia premium pensato per gli amanti della fotografia e dei video. Il dispositivo va a sostituire il modello lanciato esattamente un anno ...Sony ha presentato l'Xperia 5 V, l'alternativa più piccola dell'Xperia 1 V. Come previsto, l'Xperia 5 V combina molte delle caratteristiche del fratello maggiore in un pacchetto significativamente più ...