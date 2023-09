X | Musk vuole lanciare le chiamate

Elonintrodurre chiamate video e audio su X, in quello che è un nuovo passo per ampliare la piattaforma che aspira a diventare una 'app per tutto'. Secondo il miliardario infatti X dovrebbe ...X , la ex Twitter, porta avanti l'ambizioso progetto di 'superapp' di. L'imprenditoretrasformare la piattaforma di social microblogging in qualcosa di più grande e composito, capace di ...Con le chiamate vocali e video,entrerebbe in un mercato in cui sono presenti molti concorrenti e con radicate preferenze degli utenti. Esiste la telefonia audio e video con WhatsApp, Facebook ...

Musk vuole introdurre le chiamate video e audio su X Agenzia ANSA

"Sarà disponibile su iOS, Android, su Mac e Pc; non serviranno numeri di telefono; la rubrica sarà la stessa X.L'annuncio in un post su X: le videochiamate funzioneranno con qualunque sistema operativo e non servirà il numero di telefono ...