X Factor | l’annuncio di Morgan dopo gli insulti omofobi | «Metà del mio cachet a strutture per ragazzi gay rifiutati dalle famiglie»

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le dure reazioni da parte del pubblico controla sfuriata condita diinscenata lo scorso weekend durante la lezione-concerto su Franco Battiato a Selinunte, hanno portato il cantante a riflettere, pentirsi e maturare una decisione. «Tutti sanno che non sono un omofobo ma questo non basta, non scusa, non giustifica – ha affermato, secondo quanto riporta l’Adkronos -. Non basta infatti dire che si usano modi di dire razzisti,o sessisti a cuor leggero, molto al di là delle reali convinzioni e intenzioni». E così il frontman dei Bluvertigo ha deciso di accompagnare le sue parole di scusa a un gesto concreto: «Ho chiesto a Freemantle e Sky di devolveredel miodi ‘X-’ a una ...